Çavuşoğlu-Raab görüşmesi - Son Dakika

Çavuşoğlu-Raab görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın tokalaşması Çavuşoğlu-Raab'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:29 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın tokalaşması
Çavuşoğlu-Raab'ın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
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