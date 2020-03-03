Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu-Raab görüşmesi (2)
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:51 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve beraberindeki heyetle görüştü. (2)
Son Dakika Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım Göçmen krizi büyüyor! Çavuşoğlu, sosyal medyada Alman mevkidaşıyla restleşti Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı