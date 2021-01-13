Çavuşoğlu: "Reform Süreci İçin AB Bize Köstek Değil Destek Olmalı" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Reform Süreci İçin AB Bize Köstek Değil Destek Olmalı"
13.01.2021 10:44
Türkiye'nin reform konusunda "kararlı" olduğunu iddia eden Çavuşoğlu, "İnsanımızın her alanda hakkını korumak, vatandaşlarımızın refahı ve iyiliği için çalışmak, ülkemizin gerçekleri ışığında özgürlük-güvenlik dengesini korumak bizim temel görevimiz. AB bize köstek değil, destek olmalıdır" dedi.
Türkiye'nin reform konusunda "kararlı" olduğunu iddia eden Çavuşoğlu, "İnsanımızın her alanda hakkını korumak, vatandaşlarımızın refahı ve iyiliği için çalışmak, ülkemizin gerçekleri ışığında özgürlük-güvenlik dengesini korumak bizim temel görevimiz. AB bize köstek değil, destek olmalıdır" dedi
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