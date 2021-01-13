Çavuşoğlu: "Reform Süreci İçin AB Bize Köstek Değil Destek Olmalı" - Son Dakika

Türkiye'nin reform konusunda "kararlı" olduğunu iddia eden Çavuşoğlu, "İnsanımızın her alanda hakkını korumak, vatandaşlarımızın refahı ve iyiliği için çalışmak, ülkemizin gerçekleri ışığında özgürlük-güvenlik dengesini korumak bizim temel görevimiz. AB bize köstek değil, destek olmalıdır" dedi