Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile... - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile...
6 saat önce
56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:09 Kaynak: AA
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