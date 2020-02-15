Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile... - Son Dakika

Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile...

6 saat önce

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al- Sabah ile görüştü.

Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Sabah ile...

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Kuveyt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:09 Kaynak: AA
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