Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile Görüştü
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Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü - Duruel.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:41 Kaynak: DHA
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