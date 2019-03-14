Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile Görüştü

Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile Görüştü

1 saat önce

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü - Duruel.

Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile Görüştü, System.String[]
Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:41 Kaynak: DHA

Suriye, Brüksel, Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Dünya
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