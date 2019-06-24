Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü

2 saat önce

Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
(Tür: Ankara)
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
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