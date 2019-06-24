Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
2 saat önce
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile görüştü
(Tür: Ankara
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