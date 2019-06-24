Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera ile görüştü

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı karşılaması ve tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'yı karşılaması ve tokalaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:49 Kaynak: AA
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