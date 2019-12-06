Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1 - Son Dakika
Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1
6 saat önce
Çavuşoğlu Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1
Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi