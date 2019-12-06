Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1 - Son Dakika

Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1

6 saat önce

Çavuşoğlu Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1.

Çavuşoğlu Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1

Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:25:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]