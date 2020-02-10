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Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı"
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