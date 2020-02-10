Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı"

Çavuşoğlu: (Rus heyetiyle İdlib görüşmesi) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya...

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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