Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. - Son Dakika
Çavuşoğlu: "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar.
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:38 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar"
Son Dakika Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti