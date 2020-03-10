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Çavuşoğlu: Rus medyası görüş ayrılığında hemen kara propaganda başlatıyor, yaptıkları saygısızlık
6 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa sınırındaki göçmen krizini çözmek için 26 Mart'a kadar Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa sınırındaki göçmen krizini çözmek için 26 Mart'a kadar Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Rus medyasının Moskova'da Türk heyetinin beklediğini gösteren görüntülerle ilgili olarak "saygısızlık' yorumunda bulundu.
AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya sınır kapılarını sığınmacılar için açmasının ardından dün Brüksel'de gerçekleşen zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32
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