Çavuşoğlu: Rus medyası görüş ayrılığında hemen kara propaganda başlatıyor, yaptıkları saygısızlık - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Rus medyası görüş ayrılığında hemen kara propaganda başlatıyor, yaptıkları saygısızlık - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu: Rus medyası görüş ayrılığında hemen kara propaganda başlatıyor, yaptıkları saygısızlık

6 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa sınırındaki göçmen krizini çözmek için 26 Mart'a kadar Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi

Çavuşoğlu: Rus medyası görüş ayrılığında hemen kara propaganda başlatıyor, yaptıkları saygısızlık, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa sınırındaki göçmen krizini çözmek için 26 Mart'a kadar Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Rus medyasının Moskova'da Türk heyetinin beklediğini gösteren görüntülerle ilgili olarak "saygısızlık' yorumunda bulundu.


AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya sınır kapılarını sığınmacılar için açmasının ardından dün Brüksel'de gerçekleşen zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32 
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