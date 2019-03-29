Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Antalya
'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'nın Belek
Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi. İki mevkidaş ilk olarak gazetecilere el sıkışarak poz verdi. Bu esnada gazetecilerin fotoğraf makinelerinin yoğun şekilde patlaması üzerine Lavrov, "Flaşlarınız çok keskin" diyerek espri yaptı. Çavuşoğlu ve Lavrov daha sonra heyetlerarası Türkiye- Rusya Federasyonu
Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına geçti.
(İsa Akar - Mustafa Bürge/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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