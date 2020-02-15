Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te görüştü.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te görüştü.

56. Münih Güvenlik Konferansı için Münih'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:53 Kaynak: DHA
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