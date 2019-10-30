Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz
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Çavuşoğlu rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz

1 saat önce

Çavuşoğlu Rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyizİsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz

İsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesine ilişkin, Rus ortaklarımıza güveniyoruz, ancak teröristlere güvenmeyiz? ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi'nde yarın gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toptantısı öncesi bu gece için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ile Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında planlanan görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güvenli bölgede YPGPKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz? dedi. Öte yandan, Rusya'nın, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekildiğine ilişkin açıklamasına değinen Çavuşoğlu, 'Rus ortaklarımıza güveniyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz' ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN EN BÜYÜK HATASIYDI'

ABD'nin, YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağlamasına ilişkin eleştiride bulunan Bakan Çavuşoğlu, YPG'yle birlikte hareket etmek ABD'nin en büyük hatasıydı? dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:31 Kaynak: DHA
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