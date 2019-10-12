Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü

Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü

22 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Rusya Duması Başkanı Volodin ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Duması Başkanı Volodin, İstanbul'da görüştü.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya ile Türkiye ilişkilerini ele aldıklarını kaydederek, "Yeni tesis edilen 'Üst Düzeyli İşbirliği Komisyonu', meclislerimiz arasındaki temasların daha düzenli hale gelmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Twitter, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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