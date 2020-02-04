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Çavuşoğlu: "(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"
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