Çavuşoğlu: "(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"

Çavuşoğlu: (Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

"'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz"
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