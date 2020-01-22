Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye'de ateşkes taahhütlerine uymasını bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye'de ateşkes taahhütlerine uymasını bekliyoruz - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye'de ateşkes taahhütlerine uymasını bekliyoruz

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de durumun hala kritik olduğunu belirterek, Beşşar Esad rejiminin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusundaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye'de ateşkes taahhütlerine uymasını bekliyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de durumun hala kritik olduğunu belirterek, Beşşar Esad rejiminin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusundaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi.


Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" başlıklı açık oturumda konuştu. Moderatörlüğünü WEF Başkanı Borge Brende'nin yaptığı oturumda Çavuşoğlu, 10 yıl önce Orta Doğu'daki temel sorunun İsrail- Filistin ihtilafı olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, bu sorunun halen daha da derinleşerek sürdüğüne dikkati çekerek, "Çünkü İsrail yasa dışı işgali ve uzlaşmaz politikalarını sürdürüyor." dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:47 
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