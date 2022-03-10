Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"

10.03.2022 15:18

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü...

Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"

Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim
Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim
Çavuşoğlu: (Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) Çavuşoğlu, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi: (1) Bakan Çavuşoğlu: 'İlk görüşmede mucize beklenmemeli' Bakan Çavuşoğlu: 'İlk görüşmede mucize beklenmemeli' Son dakika... Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrenciler YÖK'ün kararı ile sevindi Son dakika... Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrenciler YÖK'ün kararı ile sevindi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim' - Son Dakika


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