Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(2)
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısı) Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini söyleyebilirim' - Son Dakika