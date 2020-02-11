Çavuşoğlu rusya ve iran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu rusya ve iran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2 - Son Dakika

Çavuşoğlu rusya ve iran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2

6 saat önce

Çavuşoğlu Rusya ve İran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2.

Çavuşoğlu Rusya ve İran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2

Çavuşoğlu rusya ve iran'ın, rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor -2

Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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