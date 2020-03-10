Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır' - Son Dakika
Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"
6 saat önce
AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:35 Kaynak: AA
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (14)
Çavuşoğlu: " (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"
Son Dakika Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli