Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır"

6 saat önce

AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (14)

Çavuşoğlu: " (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"

Çavuşoğlu: (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:35 Kaynak: AA
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