AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (14)

Çavuşoğlu: " (Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil"