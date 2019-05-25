Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(S-400 alımı) Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var"

Çavuşoğlu: "(S-400 alımı) Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var"

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı. (3)
"Ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditi gören sayın Devlet Bahçeli ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı kurma kararı almıştır. ve iliklerimize kadar AK Partililer ve MHPliler olarak Cumhur İttifakı'nı hissediyoruz, yaşıyoruz ve de destekliyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır"
"S-400 konusunda, alacaksın almayacaksın gibi Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var. Efendim, ihtiyacınız olabilir ama almayın. Peki, siz satın. Hayır, satamam. Türkiye'nin ihtiyacı var, ne yapacak Türkiye? Eli kolu bağlı mı kalsın? NATO veya başka bir ülkenin insafına mı kalsın?"
"Türkiye pekala kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bugün ABD'nin S-400'ü alma, girişimlerine Türkiye'den en büyük desteği kim veriyor? HDP, PKK güdümündeki HDP ve dün de dış ilişkilerinden sorumlu CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki, 'S-400'ü almayın, erteleyin' Siz kime hizmet ediyorsunuz?"
Çavuşoğlu: (S-400 alımı) Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:48 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, MHP, Türkiye, Güncel
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