Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır
54 dakika önce
Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, Türkiye verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir; başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" diye konuştu.
Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, Türkiye
verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir; başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:55
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