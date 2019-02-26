Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır

Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır

54 dakika önce

Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, Türkiye verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir; başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" diye konuştu.

Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır, System.String[]
Çavuşoğlu, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, Türkiye verdiği sözlerden hiç bir zaman dönmemiştir; başkalarından gelen açıklamalar bizi ilgilendirmez" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:55 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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