Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan Alacaksın Diye Dayatması...

Çavuşoğlu: "(S-400 Konusunda) Bir Ülkenin İlla Oradan Almayıp Buradan Alacaksın Diye Dayatması...

58 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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