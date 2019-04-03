Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır

Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır.

Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:54 

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
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