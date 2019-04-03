Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır
40 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:54
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