Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız
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Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:33 
dışişleri bakanı çavuşoğlu, s 400, Ekonomi
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