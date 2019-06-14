Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:33
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