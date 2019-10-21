Çavuşoğlu: "Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye...
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Çavuşoğlu: "Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti"
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