Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Salur Bölgesinde de DSİ Sel Kapanı Yapıyor"

Çavuşoğlu: "Salur Bölgesinde de DSİ Sel Kapanı Yapıyor"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Salur, Güncel
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