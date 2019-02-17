Çavuşoğlu: "Salur Bölgesinde de DSİ Sel Kapanı Yapıyor"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:12 Kaynak: AA
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