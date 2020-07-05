Çavuşoğlu: "Şartları iyi olan Türkiye'yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da... - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Şartları iyi olan Türkiye'yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da...
"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu.
"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu. (4)
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5.07.2020 18:51:02. #1.13#
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