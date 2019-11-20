Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı
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Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı

6 saat önce

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile de biraraya geldi.

Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı, System.String[]

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile biraraya geldi.


Görüşme sonrası taraflar görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaparken Avrupa Birliği (AB) tarafı ile Türk tarafının değerlendirmeleri arasında önemli farklar olduğu görüldü.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:49 
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