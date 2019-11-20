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Çavuşoğlu-Sassoli görüşmesi sonrası taraflar farklı tonda açıklamalar yaptı
6 saat önce
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile de biraraya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Türk DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi Avrupa Parlamentosu'na giderek Parlamento Başkanı David Sassoli ile biraraya geldi.
Görüşme sonrası taraflar görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaparken Avrupa Birliği (AB) tarafı ile Türk tarafının değerlendirmeleri arasında önemli farklar olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:49
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