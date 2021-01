(MADRİD)- Çavuşoğlu: "Savunma Sanayiinde İspanya ile İşbirliğimiz Her Geçen Gün Güçleniyor"- "ispanya'ya, AB Sürecinde Bize Verdikleri Destek İçin... - Son Dakika

- Çavuşoğlu: "Savunma sanayiinde İspanya ile işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor"

"İspanya'ya, AB sürecinde bize verdikleri destek için teşekkür diyoruz"

MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın davetine icabetle geldiği İspanya'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Savunma sanayiinde İspanya ile işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. İspanya'ya özellikle AB sürecine, Türkiye-AB ilişkilerinde verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın davetine icabetle İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "2021'in ilk ziyaretlerinden birini İspanya'ya yapmaktan ben de mutluluk duyuyorum. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile mükemmel olan ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Var olan mekanizmaları daha etkili kullanmak için hemfikiriz. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirebileceğimiz toplantıların hazırlığını da bugün bir yerde yapmış olduk. Hükümetler Arası Zirvenin 7. Toplantısını Türkiye'de bu yılın ikinci yarısında yapma konusunda hemfikiriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece selamlarını değil, Başbakan Sanchez'e davetini de bugün bir kere daha iletmiş olduk" dedi.

"İkili ticaret hacmimizi hedeflediğimiz gibi 20 milyar dolar düzeyine çıkarmak için de çalışmaya devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, Zirve'nin başarılı olmasını istediklerini söyleyerek, "Şu anda müzakere ettiğimiz ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirebilecek anlaşmalar var. Müzakereleri tamamlayabilirsek bu anlaşmaları da imzalayacağız. Bugün Arancha'nın yaptığı önemli bir teklif vardı. Evet, anlaşmalar yapıyoruz ve kararlar alıyoruz ama bunların takibi de önemli. Bunu takip edebilmek için aramızda bir mekanizma oluşturulmasını teklif etti. Bu mekanizmayı oluşturmak için de birlikte çalışacağız. İkili ticaret hacmimizi hedeflediğimiz gibi 20 milyar dolar düzeyine çıkarmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Zirve marjında da iş adamlarını bir araya getireceğiz, İş Forumunu düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'deki İspanyol şirketlerinin yatırımlarının her geçen gün arttığını belirten Çavuşoğlu, Türk firmalarının da İspanya'ya çok ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Enerji alanında da çok iyi bir işbirliğimiz var, İspanya'nın çok güçlü bir altyapısı var. Diğer taraftan savunma sanayiinde işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Savunma Bakanlarımızı da Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sanchez'in hem fikir olduğu üzere Zirve öncesi bir araya getireceğiz, bu alanda işbirliğimizi nasıl güçlendireceğimizi konuşacağız. Bundan sonraki süreçte dost ve müttefik İspanya ile ilişkilerimizi her alanda çok daha iyi noktaya getirebilmek için birlikte çalışma konusunda kararlılığımız tamdır. İspanya'ya özellikle AB sürecine, Türkiye-AB ilişkilerinde verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz"

2020'de AB üyesi ülkelerle yaşanan sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerde gerilimeler yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya ve diğer aklı selimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor. Son Zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Konsey ve Komisyon Başkanlarını Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanımız yarın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek, ben de Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile 21 Ocak'ta Brüksel'de görüşeceğim" dedi.

"AB ile ilişkileri değişik alanlarda geliştirmek için önemli fırsatlar var, samimi çalışırsak bunu başarırız" diyen Çavuşoğlu, "Göç konusundaki mutabakatımızı yenilememiz lazım. İspanya'nın da bu konuda çektiği sıkıntıları anlayabilen bir ülkeyiz en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak. Bu konuda ikili işbirliğimizi geliştirdiğimiz gibi, Türkiye-AB olarak 18 Mart mutabakatını da göden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan ile de diyalog başlatmak için fırsatlar olduğunu belirterek, "Bunları değerlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye olarak her zaman diyalogdan yanayız, gerginliği ancak bu yöntemle azaltabiliriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır"

2020'nin özlenmeyeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Covid-19'un etkisiyle başta ekonomi olmak üzere birçok alanda halklarımızın beklentisini karşılamak için birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır" dedi.

Laya ise Covid-19'a karşı müşterek bir cevap verildiğini ve salgının etkilerini hem politik hem de ekonomik olarak birlikte yaşandığını söyledi. Önemli bölgelerde, Doğu Akdeniz havzasında Suriye, Libya gibi ülkelerde ve Dağlık Karabağ'da da zor bir dönem yaşandığını söyleyen Laya, "Yapmış olduğumuz toplantıda önümüzdeki süreçte neler yapacağımızı ve üzerimize düşen görevleri tartıştık. AB konusuna da değindik. AB konusunda alınacak yeni kararlar konusunda Avrupa Konseyi'nin alacağı kararlar doğrultusunda yeni bir pozitif ajanda oluşturulması, Türkiye'ye yönelik modernizasyon konusunda AB ile yapılmış olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi pozitif konuları dikkate aldık. Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri konuştuk. Bu konuda Avrupa Konseyi'nin aldığı kararları konuştuk. Gerginliğin sona ermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi gibi konular da gündemimizdeydi. Çavuşoğlu bu gerilimin azaltılması ve ortadan kaldırılması için yaptığı çalışmaları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bizim de destek olduğumuz bir şekilde çözülmesini beklediğimiz konuları konuştuk" diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda Türkiye hemfikir olduklarını söyleyen Laya, "Terör hepimizin ortak sorunu. Bu konuda ortak ajanda oluşturmalıyız. Hem NATO hem de BM çerçevesinde işbirliği platformlarını kullanarak Türkiye ve İspanya'yı da ilgilendiren bahsetmiş olduğumuz tüm konulara çözüm bulma konusunda beraber çalışacağımızı görüş birliğine bağladık" dedi.