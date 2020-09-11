Çavuşoğlu Senegal'e FETÖ ile mücadele desteği için teşekkür ediyoruz -1 - Son Dakika

Çavuşoğlu Senegal'e FETÖ ile mücadele desteği için teşekkür ediyoruz

Senegal, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Senegal'e FETÖ ile mücadelede desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Senegal ile Türkiye iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Senegal'in FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin altını çizerek, 'FETÖ ile mücadelemize verdiğiniz destek için ayrıca Maarif Vakfı'na verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü imzaladığımız anlaşmalarla, ekonomik iş birliğimizin yanı sıra, eğitim ve kültür alanında da iş birliğimize verdiğimiz önemi göstermiş olduk' dedi.

'SENEGAL HALKINI KARDEŞİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Senegal'i dost, Senegal halkını ise kardeşi olarak gördüğünü ifade ederek, 'Senegal'i dost, Senegal halkını da kardeşimiz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlarımız arasındaki samimi dostluk ilişkilerimize de yansıyor. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İkili ticaret hacmimiz hızlı bir şekilde artıyor. Senegal'de Türk firmalarımızın yatırımları, üstlendikleri proje sayısı da her geçen gün artıyor. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın yükselen Senegal planını gözden geçirdiğini biliyoruz ve yükselen Senegal planı çerçevesinde önümüzdeki süreçte de Türk firmalarına yer vereceğinizden şüphemiz yok. Firmalarımıza güveninizden ve desteklerinizden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Firmalarımızın burada gerçekleştirdikleri projelerin kalitesinden de çok memnun olduğunuzu biliyoruz. Biz de Türkiye'deki Senegalli futbolculardan çok memnunuz. Kaldığımız otelden, pandemi sebebiyle geciken stadyum projesinin de başladığını gördük mutlu olduk' ifadelerini kullandı.

'SENEGAL'İN BÜYÜKELÇİLİK AÇILIŞINI ANKARA'DA YAPACAĞIZ'

Senegal'in Büyükelçilik açılışının Ankara'da yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, 'İlişkilerimizin tüm boyutunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantısının Türkiye'de bir an önce gerçekleştirilmesi konusunda hemfikiriz. Bu vesileyle kardeşim Amadou Ba'yı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Esasen pandemi sebebiyle VTS olarak planladığımız bu toplantının, fiziki olarak gerçekleşmesinin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu ziyaretlerim haricinde, Ankara'da tamamlanmak üzere olan Senegal'in Büyükelçilik binasının açılışını da yapacağız. Bu vesileyle buradaki büyükelçiliğimiz için tahsis ettiğiniz araziyi bu sabah gördüm. İlk temeli attık. Bunun için de sizlere şükranlarımızı sunuyorum' dedi.

'VERDİĞİNİZ DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Senegal'in FETÖ ile mücadeleye verdiği desteği için teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, imzalanan anlaşmalarla da ekonomik iş birliğine verilen önemin gösterildiğini ifade etti. Çavuşoğlu şöyle konuştu

'FETÖ ile mücadelemize verdiğiniz destek için ayrıca Maarif Vakfı'na verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü imzaladığımız anlaşmalarla, ekonomik iş birliğimizin yanı sıra, eğitim ve kültür alanında da iş birliğimize verdiğimiz önemi göstermiş olduk. Daha çok Senegalli öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesini istiyoruz. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'yle de burada, Senegal'de hem dilde, hem de kültür ve diğer sanatla ilgili aktivitelerde inşallah çok sayıda Senegalli kardeşimizi bu merkezde ağırlamak istiyoruz. Güvenlik iş birliği anlaşmasının onay sürecindeyiz, burada üzerinde bazı değişiklikler, güncellemek için yaptık. Bu konuda da en kısa zamanda da bu güncellemeyi tamamlayarak güvenlik konusunda, savunma sanayi ve askeri iş birliği konusunda da ilişkimizi, iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İki bakanlık arasında da iş birliğimizi daha da geliştirmemizde fayda var. Ortak eğitim dahil ve diplomat değişimi gibi birçok alanda ilişkilerimizi ve bağlarımızı daha da güçlendirelim.'

'MALİ'DEKİ GELİŞMELERİ ELE ALDIK'

Senegal ziyaretinde yaptığı görüşmelerle Mali'deki durumun da ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Biz Senegal'i sadece Batı Afrika'da değil, Afrika'da ve ötesinde çok önemli bir küresel aktör olarak görüyoruz. Afrika'nın ve Batı Afrika'nın istikrarı için oynadığınız rolü, verdiğiniz katkıyı da takdirle karşılıyoruz. Dün akşam ve bugün Mali'deki gelişmeleri de birlikte değerlendirdik. Bu konularda görüşlerimizin örtüşmesinden de ayrıca mutluluk duyduk. İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında da görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Afrika Birliği'nin stratejik ortağıyız. Üçüncü Türkiye Afrika Birliği ortaklık zirvesinin gelecek sene gerçekleştirilmesi konusunda Afrika Birliği'nin aldığı kararda sizin de katkınız var, çok teşekkür ediyoruz. O zirvede de Senegal'i ve Senegal'in Cumhurbaşkanı Sayın Macky Sall'ı görmekten büyük bir mutluluk duyacağız' dedi.

'SENEGALLİ KARDEŞLERİMİZ RAHAT OLSUN'

Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerek Türkiye'deki Senegalliler, gerekse Senegal'deki Türklerin konsolosluk işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Çavuşoğlu, 'Konsolosluk konularında da yakın iş birliğimiz var. Pandemi sebebiyle Türkiye'de ikametgahı olan, oturma izni olan bazı Senegallilerin belgelerinin süresi dolmasından dolayı esasen bir sorun yaşanmadı ama tekrar bunların işleme konulması gerekiyor. Bu konuda da hiçbir Senegalli kardeşimizi mağdur etmeden en kısa sürede tamamlayacağız. Gerek burada olup da henüz Türkiye'ye gidemeyen, gerekse şu anda Türkiye'de olan Senegalli kardeşlerimiz rahat olsun. Kendileriyle ilgili işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız' diye konuştu.