Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni
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Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni

46 dakika önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın gelişi -İmza töreninden detaylar -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'nın gelişi
-İmza töreninden detaylar
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu-Sezibera ile ortak basın toplantısı - İmza töreni
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:36 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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