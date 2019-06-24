Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı - Sezibera
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Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı - Sezibera

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı - Sezibera
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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