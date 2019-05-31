Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü
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Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü

1 saat önce

- Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis Görüşmeden detaylar MEKKE - Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.

- Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis
Görüşmeden detaylar MEKKE - Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.
Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:52 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Güncel
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