- Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile Görüştü
1 saat önce
- Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştüMEKKE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:25 Kaynak: İHA
- Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı
Tunis ile görüştü
MEKKE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İslam İşbirliği Teşkilatı
Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan
'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu Türkiye
'nin, Sierra Leone'nin Ankara
'da açacağı Büyükelçiliğe her türlü desteğin vermeye hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, inşaat ve tarım alanlarındaki projelerin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini kaydetti.
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