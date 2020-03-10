Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde işlemleri yapmalıdır"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde işlemleri yapmalıdır"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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