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Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde işlemleri yapmalıdır"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(Sığınmacılara) Biz nasıl kapıları açtıysak diğer ülkeler de uluslararası hukuk içinde işlemleri yapmalıdır"
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