Çavuşoğlu: "Şımarık Çocuğunuza Sahip Çıkın da Bizim Güvenlik Güçlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkmasın"
29 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - "(Yunanistan) Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması - "(Yunanistan
) Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye
'nin Ege
'de 'oldu bittilere' izin vermediğinin altını çizerek, "Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimizle ilgili birimlerimiz dahil, Deniz Kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz: 'Sizin bir şımarık çocuğunuz var'. Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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