Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Şımarık Çocuğunuza Sahip Çıkın da Bizim Güvenlik Güçlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkmasın"

Çavuşoğlu: "Şımarık Çocuğunuza Sahip Çıkın da Bizim Güvenlik Güçlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkmasın"

29 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - "(Yunanistan) Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - "(Yunanistan) Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Ege'de 'oldu bittilere' izin vermediğinin altını çizerek, "Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimizle ilgili birimlerimiz dahil, Deniz Kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz: 'Sizin bir şımarık çocuğunuz var'. Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'Bizim bir şımarık çocuğumuz var' diyorlar. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın', bunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Yunanistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:23:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Şımarık Çocuğunuza Sahip Çıkın da Bizim Güvenlik Güçlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkmasın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]