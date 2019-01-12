Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Sınırımızın Ötesindeki Terörü Temizlemek İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

Çavuşoğlu: "Sınırımızın Ötesindeki Terörü Temizlemek İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

58 dakika önce

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu.

- "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünden Bugüne, AK Parti Antalya Vefa Buluşması" toplantısında konuştu. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:32 Kaynak: AA

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