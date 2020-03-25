Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Dacic telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, bugün ayrıca, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ve Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sırbistan Karadağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Ivika Daciç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:00 Kaynak: AA

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