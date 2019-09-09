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Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Görüntü Dökümü
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-Toplantı öncesi görüntüler
-Toplantıdan görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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