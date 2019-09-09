Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Toplantı öncesi görüntüler
-Toplantıdan görüntü
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