Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu
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Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştuKKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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