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Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu

1 saat önce

Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştuKKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu

KKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis'te yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, siyasi parti liderleri ile buluştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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