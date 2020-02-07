Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Slovakya coğrafi olarak küçük olabilir ama yumuşak gücü güçlü olan bir ülke' - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Slovakya coğrafi olarak küçük olabilir ama yumuşak gücü güçlü olan bir ülke"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:31 Kaynak: AA
Son Dakika Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davası' sanığına tahliye kararı verildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığından bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt Açıklaması Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi