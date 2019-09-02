Çavuşoğlu, slovenya başbakanı marjan šarec ile görüştü
8 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan Šarec tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Slovenya
Başbakanı Marjan Šarec tarafından kabul edildi.
Görüntü Dökümü
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-Bakanın, Sarec ile tokalaşma anı
-Bakanın, Sarec ile görüşmesi
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