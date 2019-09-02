Çavuşoğlu, slovenya başbakanı marjan 'arec ile görüştü
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Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan 'arec ile görüştüSlovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan 'arec tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:59 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan 'arec ile görüştü
Slovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan 'arec tarafından kabul edildi.
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