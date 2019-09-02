Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, slovenya cumhurbaşkanı borut pahor tarafından kabul edildi
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Çavuşoğlu, slovenya cumhurbaşkanı borut pahor tarafından kabul edildi

8 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, slovenya cumhurbaşkanı borut pahor tarafından kabul edildi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Görüntü Dökümü
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-Bakanın, Pahor ile tokalaşması
-İkili arasındaki diyalog


Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:46 Kaynak: DHA
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