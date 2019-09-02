Çavuşoğlu, slovenya cumhurbaşkanı borut pahor tarafından kabul edildi
8 saat önce
Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildiSlovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:59 Kaynak: DHA
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