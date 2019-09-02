Çavuşoğlu, slovenya dışişleri bakanı miro cerar ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Slovenya
Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü.
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-Bakanların görüşmesi
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