Çavuşoğlu, Slovenya'nın yeni Dışişleri Bakanı Logar'ı tebrik etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar'ı arayarak, yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik etti.