Çavuşoğlu, Slovenya'nın yeni Dışişleri Bakanı Logar'ı tebrik etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Slovenya'nın yeni Dışişleri Bakanı Logar'ı tebrik etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar'ı arayarak, yeni görevi dolayısıyla kendisini tebrik etti.
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