Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) desteğinin devam edeceğini belirterek, "İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz.

Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) desteğinin devam edeceğini belirterek, " İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz. Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Enes Abde ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.
Ziyarete ilişkin Twitter'da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Abde ve SMDK Başkanlık Divanı Üyelerini göreve seçilmelerinden dolayı tebrik etti.
Çavuşoğlu, "Koalisyona desteğimiz devam edecek. İdlib'in statüsünün korunması ve saldırıların sona ermesi için çalışıyoruz. Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfek saldırısı sonrası hayatını kaybeden minik Selin'in organları, 6 çocuğa nakledildi
Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Abde'yi kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]