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Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:39 Kaynak: AA
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