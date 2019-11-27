Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmed İsa, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:39 Kaynak: AA
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