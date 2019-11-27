Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Avad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

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Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar